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В Афганістані залишається близько 50 українців - Кулеба

В Афганістані залишається близько 50 українців - Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Наразі відомо про близько п’ять десятків українців, що досі перебувають в Афганістані. Про це сказав міністр закордонних справ України на полях саміту “Кримської платформи”, відповідаючи на питання кореспондента УНН.

Деталі

“Цифра наших громадян в Афганістані плаває з двох причин”, — зазначив Кулеба.

Так, пояснив міністр, у першому випадку, деякі громадяни телефонують до посольства з проханням про евакуацію. Її включають до списку, але українцям вдається потрапити на іноземний борт та вилетіти, не дочекавшись українського літака.

З іншого боку, деякі особи, які раніше не звертались до посольства, тепер звертаються — список зростає.

Цитата

“Зараз у нас залишилось близько 50 громадян в Афганістані, про яких нам відомо. Але я не виключаю, що ця цифра буде або зменшуватись, або збільшуватись з тієї причини, яку я назвав. Ми нікого не кидаємо на призволяще. Будемо працювати над подальшою евакуацією з партнерами, щоб хтось підхоплював наших громадян так як ми підхоплюємо, або організовувати власні борти”, — додав він.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23 серпня заявив, що черговий евакуаційний літак з Афганістану вже прямує до України. Літаку вдалось вивезти понад 100 громадян.

Пізніше Президент Володимир Зеленський уточнив, що третій український евакуаційний літак, який уже прямує до України, вивозить з Афганістану 79 громадян України та членів їх сімей.

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