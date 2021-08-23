В Афганістані залишається близько 50 українців - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Наразі відомо про близько п’ять десятків українців, що досі перебувають в Афганістані. Про це сказав міністр закордонних справ України на полях саміту “Кримської платформи”, відповідаючи на питання кореспондента УНН.
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“Цифра наших громадян в Афганістані плаває з двох причин”, — зазначив Кулеба.
Так, пояснив міністр, у першому випадку, деякі громадяни телефонують до посольства з проханням про евакуацію. Її включають до списку, але українцям вдається потрапити на іноземний борт та вилетіти, не дочекавшись українського літака.
З іншого боку, деякі особи, які раніше не звертались до посольства, тепер звертаються — список зростає.
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“Зараз у нас залишилось близько 50 громадян в Афганістані, про яких нам відомо. Але я не виключаю, що ця цифра буде або зменшуватись, або збільшуватись з тієї причини, яку я назвав. Ми нікого не кидаємо на призволяще. Будемо працювати над подальшою евакуацією з партнерами, щоб хтось підхоплював наших громадян так як ми підхоплюємо, або організовувати власні борти”, — додав він.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23 серпня заявив, що черговий евакуаційний літак з Афганістану вже прямує до України. Літаку вдалось вивезти понад 100 громадян.
Пізніше Президент Володимир Зеленський уточнив, що третій український евакуаційний літак, який уже прямує до України, вивозить з Афганістану 79 громадян України та членів їх сімей.