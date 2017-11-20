УЄФА відсторонив Срну від змагань ЛЧ

Напередодні матчу з ФК "Наполі", сайт УЄФА вперше застосував до хорвата термін Out of competition/Відсторонений від змагань.

В офіційному Дисциплінарному листі УЄФА прямо вказано, що захисник не має права виступати в Лізі чемпіонів, починаючи з 3-го туру групи, і до фінальної гри, яка пройде в травні 2018 року на НСК "Олімпійський".

Додамо також, що у ФК "Шахтар" не прокоментували дану інформацію. Крім того, у Федерації футболу України не володіють інформацією про відсторонення футболіста від змагань.

Додамо також, допінг-проба хорвата була взята ще в попередньому сезоні і дала позитивний результат тільки в нинішній кампанії.

Нагадаємо, що капітан "Гірників" призупинив виступи за клуб наприкінці вересня.