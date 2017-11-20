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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 20215 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 59293 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 78577 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 84404 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 65727 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100355 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100871 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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УЕФА отстранил Срну от соревнований ЛЧ

УЕФА отстранил Срну от соревнований ЛЧ

Киев  •  УНН

 • 21311 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Евпропейський футбольный союз УЕФА отстранил игрока донецкого "Шахтера" Дарио Срна от участия в Лиге чемпионов, передает УНН со ссылкой на сайт организации.

Накануне матча с ФК "Наполи", сайт УЕФА впервые применил к хорвата срок Out of competition / Отстраненный от соревнований.

В официальном Дисциплинарном письме УЕФА прямо указано, что защитник не имеет права выступать в Лиге чемпионов, начиная с 3-го тура группы, и к финальной игры, которая пройдет в мая 2018 года на НСК "Олимпийский".

Добавим также, что в ФК "Шахтер" не прокомментировали данную информацию. Кроме того, в Федерации футбола Украины не владеют информацией об отстранении футболиста от соревнований.

Добавим также, допинг-проба хорвата была взята еще в прошлом сезоне и дала положительный результат только в нынешней кампании.

Напомним, что капитан "горняков" приостановил выступления за клуб в конце сентября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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