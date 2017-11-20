УЕФА отстранил Срну от соревнований ЛЧ

Накануне матча с ФК "Наполи", сайт УЕФА впервые применил к хорвата срок Out of competition / Отстраненный от соревнований.

В официальном Дисциплинарном письме УЕФА прямо указано, что защитник не имеет права выступать в Лиге чемпионов, начиная с 3-го тура группы, и к финальной игры, которая пройдет в мая 2018 года на НСК "Олимпийский".

Добавим также, что в ФК "Шахтер" не прокомментировали данную информацию. Кроме того, в Федерации футбола Украины не владеют информацией об отстранении футболиста от соревнований.

Добавим также, допинг-проба хорвата была взята еще в прошлом сезоне и дала положительный результат только в нынешней кампании.

Напомним, что капитан "горняков" приостановил выступления за клуб в конце сентября.