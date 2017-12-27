Утримуваних "ЛНР" вивезли для процедури обміну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Українських полонених, утримуваних "ЛНР", вивезли з Луганського СІЗО для процедури обміну, запланованого на середу. Про це повідомила керівник робочої групи з обміну полоненими від "ЛНР" Ольга Кобцева, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Зараз ми вирушаємо на місце обміну, де будемо передавати утримуваних осіб, які утримувалися на "території ЛНР", - сказала О.Кобцева.
У вівторок ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що підписав "указ про помилування" полонених, які готуються до передачі українській стороні з боку "ДНР".
Він повідомив, що обмін відбудеться в середу орієнтовно о 12:00 за київським часом за узгодженою схемою.
Спецпредставник ОБСЄ в контактній групі щодо Донбасу Мартін Сайдік напередодні заявив, що вітає той факт, що сторони домовилися про обмін утримуваними особами 27 грудня. "Це є тим важливим кроком, якого так чекали як ув'язнені, так і їх сім'ї. Цей гуманітарний жест має ще більшу символічне значення в період різдвяних і новорічних свят. Я закликаю сторони забезпечити гідні умови і висловити повагу до кожної людини, яка підлягає обміну", - зазначив він.
Нагадаємо, на 27 грудня заплановано звільнення 74 українців, утримуваних бойовиками на Донбасі. Україна, в рамках звільнення, готова передати 306 людей, де це дозволяє українське законодавство.
Напередодні Президент України Петро Порошенко заявив, що вірить в те, що 27 грудня відбудеться обмін утримуваними між українською стороною і бойовиками на Донбасі.