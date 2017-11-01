Усик розпочав підготовку до бою з Брієдісом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Чемпіон світу в першій важкій вазі за версією WBO, українець Олександр Усик (13-0, 11 КО) відкрив підготовчу програму до півфінального поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії проти володаря титулу WBC латвійця Майріс Бріедіс (24-0, 18 КО), повідомляє УНН з посиланням на Instagram Усика.
На своїй сторінці в Instagram українець продемонстрував роботу ніг, яку завершив ривком.
Відзначимо, що поєдинок за фінальну путівку престижного турніру орієнтовно пройде у січні 2018 року.
Нагадаємо, що у чвертьфіналі наш співвітчизник наніс поразку німцю Марко Хуку.
Як повідомляв УНН, іншу півфінальну пару турніру склали бійці з Куби і Росії.