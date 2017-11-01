Усик розпочав підготовку до бою з Брієдісом

На своїй сторінці в Instagram українець продемонстрував роботу ніг, яку завершив ривком.

Відзначимо, що поєдинок за фінальну путівку престижного турніру орієнтовно пройде у січні 2018 року.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі наш співвітчизник наніс поразку німцю Марко Хуку.

Як повідомляв УНН, іншу півфінальну пару турніру склали бійці з Куби і Росії.