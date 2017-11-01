Усик начал подготовку к бою с Бриедис

На своей странице в Instagram украинец продемонстрировал работу ног, которую завершил рывком.

Отметим, что поединок за финальную путевку престижного турнира ориентировочно пройдет в январе 2018 года.

Напомним, что в четвертьфинале наш соотечественник нанес поражение немцу Марко Хуку.

Как сообщал УНН, другую полуфинальную пару турнира составили бойцы из Кубы и России.