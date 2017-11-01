Усик начал подготовку к бою с Бриедис
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO, украинец Александр Усик (13-0, 11 КО) открыл подготовительную программу к полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии против обладателя титула WBC латыша Майрис Бриедис (24-0, 18 КО), сообщает УНН со ссылкой на Instagram боксера.
На своей странице в Instagram украинец продемонстрировал работу ног, которую завершил рывком.
Отметим, что поединок за финальную путевку престижного турнира ориентировочно пройдет в январе 2018 года.
Напомним, что в четвертьфинале наш соотечественник нанес поражение немцу Марко Хуку.
Как сообщал УНН, другую полуфинальную пару турнира составили бойцы из Кубы и России.