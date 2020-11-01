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Усик "передав привіт" Джошуа після перемоги над Чісорою

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Український боксер Олександр Усик звернувся до чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у важкій вазі Ентоні Джошуа після перемоги над Дереком Чісорою, передає УНН.

"Ентоні, як ти? Я йду за тобою", - сказав Усик.

Усик став офіційним претендентом на титул WBO у важкій вазі.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик провів другий поєдинок у суперважкій вазі, де суперником на арені "Вемблі" у Лондоні став британець Дерек Чісора, у якому здобув перемогу.

Сам Усик після перемоги над Чісорою оцінив бій нижче середнього.

@usykaa has a message for @anthonyfjoshua pic.twitter.com/SGYTZHMJtC

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 1, 2020

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