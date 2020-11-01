Усик "передав привіт" Джошуа після перемоги над Чісорою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Український боксер Олександр Усик звернувся до чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у важкій вазі Ентоні Джошуа після перемоги над Дереком Чісорою, передає УНН.
"Ентоні, як ти? Я йду за тобою", - сказав Усик.
Усик став офіційним претендентом на титул WBO у важкій вазі.
Нагадаємо, український боксер Олександр Усик провів другий поєдинок у суперважкій вазі, де суперником на арені "Вемблі" у Лондоні став британець Дерек Чісора, у якому здобув перемогу.
Сам Усик після перемоги над Чісорою оцінив бій нижче середнього.
@usykaa has a message for @anthonyfjoshua pic.twitter.com/SGYTZHMJtC— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 1, 2020