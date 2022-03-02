Усі банки РФ мають бути відключені від системи Swift – МЗС України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Україна вимагатиме відключення всіх російських банків від платіжної системи Swift. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в середу, пише УНН.
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"Сьогодні ми побачили новину про те, що нарешті після восьми років наполягань вдалось ухвалити рішення про відключення російських банків від системи міжнародних платежів Swift. Досягнуто згоди, що сім банків Росії, які є великими і знчущими для фінансової стабільності РФ, бдуть відключені від цієї мережі", - сказав Кулеба.
За словами міністра, Swift був найважчою санкцією, за яку Україні довелось боротися.
“Я хочу запевнити вас, що це не останні банки, які будуть відключенні. Ми продовжимо цю роботу. Всі банки Російської Федерації мають бути відключені від системи Swift”, - зазначив Кулеба.
Деталі
Міністр підсумував що всього за тиждень Україні успішно вдалось затиснути російську економіку в лещата.
Сьогодні дипломат говорив з партнерами в Європейсьому Союзі, згодом говоритиме зі Сполученими Штатами, про те які ще санкції українці очікують, які ще санкції потрібно запровадити, щоб врятувати світ "від агресивного безумства президента Путіна".
"Ця робота не зупиниться, не буде такого моменту коли хтось скаже: все, ми застосували всі санкції. Ми будемо тиснути до тих пір, поки не переможемо", - додав він.
Раніше
Сьогодні в офіційному жрналі ЄС було оприлюднено нові санкції проти Росії. Європейський Союз закриває російським банкам доступ до системи SWIFT та запровадив додаткові обмеження проти РФ за військову агресію проти України.