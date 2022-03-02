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Все банки РФ должны быть отключены от системы Swift – МИД Украины

Все банки РФ должны быть отключены от системы Swift – МИД Украины

Киев • УНН

 • 110302 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Украина потребует отключения всех российских банков от платежной системы Swift. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в среду, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня мы увидели новость о том, что наконец-то после восьми лет настояний удалось принять решение об отключении российских банков от системы международных платежей Swift. Достигнуто соглашение, что семь банков России, которые являются крупными и знчущими для финансовой стабильности РФ, будут отключены от этой сети", - сказал Кулеба.

По словам министра, Swift был самой тяжелой санкцией, за которую Украине пришлось бороться.

"Я хочу заверить вас, что это не последние банки, которые будут отключены. Мы продолжим эту работу. Все банки Российской Федерации должны быть отключены от системы Swift”, - отметил Кулеба.

Детали

Министр подытожил, что всего за неделю в Украине успешно удалось зажать российскую экономику в тиски.

Сегодня дипломат говорил с партнерами в Європейсьому Союзе, позже будет говорить с Соединенными Штатами, о том какие еще санкции украинцы ожидают, какие еще санкции нужно ввести, чтобы спасти мир "от агрессивного безумия президента Путина".

"Эта работа не остановится, не будет такого момента когда кто-то скажет: все, мы применили все санкции. Мы будем давить до тех пор, пока не победим", - добавил он.

Ранее

Сегодня в официальном жрнале ЕС были обнародованы новые санкции против России. Европейский Союз закрывает российским банкам доступ к системе SWIFT и ввел дополнительные ограничения против РФ за военную агрессию против Украины.

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