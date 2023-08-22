"Усе в Україні має стати помічником ветерана": Зеленський звернувся до учасників Міжнародного ветеранського форуму

ukru
29 березня, 17:57 • 273058 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 364583 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 302477 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 337502 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 302416 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220684 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205327 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164767 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536182 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175524 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
744 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 52024 перегляди
Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

30 березня, 15:54 • 51362 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 54556 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 57620 перегляди
Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

Сибіга: Україна не прийме жодних вимог, які зроблять її слабкою перед рф

30 березня, 17:38 • 45596 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393350 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536182 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569586 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566603 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466437 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205415 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 364583 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175408 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166293 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137187 перегляди
Актуальне
"Усе в Україні має стати помічником ветерана": Зеленський звернувся до учасників Міжнародного ветеранського форуму

"Усе в Україні має стати помічником ветерана": Зеленський звернувся до учасників Міжнародного ветеранського форуму

Київ • УНН

 • 709485 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має дати все необхідне воїнам, які борються за незалежність держави в російсько-українській війні. Під час виступу на VI Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Захисники. Майбутнє" він наголосив, що важливо гідно інтегрувати ветеранів у соціальне життя після повернення, передає УНН.

Цитата

"Цьогоріч ми заснували нову українську політику - політику героїв, політику шани та створення можливостей для всіх наших воїнів, для всіх наших ветеранів, завдяки яким Україна жива. Щоб реалізувати таку політику, потрібні рішення. Ми всі усвідомлюємо, який обсяг цих рішень і яка відповідальність за реалізацію", - заявив Зеленський.

Деталі

За словами Зеленського, урядовці на форумі представлять пакети рішень, які є першочерговими, щоб ветерани могли достойно інтегруватися в соціальне життя після повернення з війни. Він зауважив, що з війни "завжди повертаються іншими, ніж йшли на неї" та наголосив, що "кожен і кожна, хто б'ється заради України потрібні Україні".

"Жодних втрачених доль, жодних втрачених поколінь, жодних втрачених можливостей. І звичайно, не втратити час. Час життя. Це головні принципи в основі політики героїв. Усе в ній, від вшанування подвигу українців до нових освітніх можливостей для ветеранів, від якості роботи ВЛК і реабілітації до економічних можливостей, бізнесових, юридичних можливостей, житла для ветеранів, – усе в політиці героїв має бути таким, щоб допомагати людям жити", - зауважив президент.

Він наголосив, що будь-який посадовець, який цього не розуміє, "буде замінений", а також наголосив на необхідності спрощення будь-якої нормативної регуляції, яка затягує час.

"Усе в нашій державі так чи інакше має стати помічником ветерана, як на сьогодні є помічником воїна. І всі дієві ініціативи держави та громадськості, бізнесу, ініціативи самих ветеранів, усі, які спрямовані на більшу якість української політики героїв, на інтеграцію та допомогу ветеранам, повинні бути реалізовані. Я впевнений, що результат буде", - підсумував очільник держави.

Нагадаємо

Міністерство економіки України повідомило, що за проєктом "єРобота" ветерани та члени їх сімей отримали 16 млн грн на відкриття власної справи. Кошти в рамках програми вже отримала 41 особа.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.35
Bitcoin
$81,616.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.20
Ethereum
$1,786.66