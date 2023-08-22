"Усе в Україні має стати помічником ветерана": Зеленський звернувся до учасників Міжнародного ветеранського форуму

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"Цьогоріч ми заснували нову українську політику - політику героїв, політику шани та створення можливостей для всіх наших воїнів, для всіх наших ветеранів, завдяки яким Україна жива. Щоб реалізувати таку політику, потрібні рішення. Ми всі усвідомлюємо, який обсяг цих рішень і яка відповідальність за реалізацію", - заявив Зеленський.

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За словами Зеленського, урядовці на форумі представлять пакети рішень, які є першочерговими, щоб ветерани могли достойно інтегруватися в соціальне життя після повернення з війни. Він зауважив, що з війни "завжди повертаються іншими, ніж йшли на неї" та наголосив, що "кожен і кожна, хто б'ється заради України потрібні Україні".

"Жодних втрачених доль, жодних втрачених поколінь, жодних втрачених можливостей. І звичайно, не втратити час. Час життя. Це головні принципи в основі політики героїв. Усе в ній, від вшанування подвигу українців до нових освітніх можливостей для ветеранів, від якості роботи ВЛК і реабілітації до економічних можливостей, бізнесових, юридичних можливостей, житла для ветеранів, – усе в політиці героїв має бути таким, щоб допомагати людям жити", - зауважив президент.

Він наголосив, що будь-який посадовець, який цього не розуміє, "буде замінений", а також наголосив на необхідності спрощення будь-якої нормативної регуляції, яка затягує час.

"Усе в нашій державі так чи інакше має стати помічником ветерана, як на сьогодні є помічником воїна. І всі дієві ініціативи держави та громадськості, бізнесу, ініціативи самих ветеранів, усі, які спрямовані на більшу якість української політики героїв, на інтеграцію та допомогу ветеранам, повинні бути реалізовані. Я впевнений, що результат буде", - підсумував очільник держави.

Нагадаємо

Міністерство економіки України повідомило, що за проєктом "єРобота" ветерани та члени їх сімей отримали 16 млн грн на відкриття власної справи. Кошти в рамках програми вже отримала 41 особа.