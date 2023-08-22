"Все в Украине должно стать помощником ветерана": Зеленский обратился к участникам Международного ветеранского форума

Цитата

"В этом году мы основали новую украинскую политику - политику героев, политику уважения и создания возможностей для всех наших воинов, для всех наших ветеранов, благодаря которым Украина жива. Чтобы реализовать такую политику, нужны решения. Мы все осознаем, какой объем этих решений и какая ответственность за реализацию", - заявил Зеленский.

Детали

По словам Зеленского, чиновники на форуме представят пакеты решений, которые являются первоочередными, чтобы ветераны могли достойно интегрироваться в социальную жизнь после возвращения с войны. Он отметил, что с войны "всегда возвращаются другими, чем шли на нее" и подчеркнул, что "каждый и каждая, кто сражается ради Украины нужны Украине".

"Никаких потерянных судеб, никаких потерянных поколений, никаких потерянных возможностей. И конечно, не потерять время. Время жизни. Это главные принципы в основе политики героев. Все в ней, от чествования подвига украинцев до новых образовательных возможностей для ветеранов, от качества работы ВВК и реабилитации до экономических возможностей, бизнес-, юридических возможностей, жилья для ветеранов, – все в политике героев должно быть таким, чтобы помогать людям жить", - отметил президент.

Он добавил, что любой чиновник, который этого не понимает, "будет заменен", а также подчеркнул необходимость упрощения любой нормативной регуляции, которая затягивает время.

"Все в нашем государстве так или иначе должно стать помощником ветерана, как сегодня является помощником воина. И все действенные инициативы государства и общественности, бизнеса, инициативы самих ветеранов, все, которые направлены на большее качество украинской политики героев, на интеграцию и помощь ветеранам, должны быть реализованы. Я уверен, что результат будет", - подытожил глава государства.

Напомним

Министерство экономики Украины сообщило, что по проекту "еРобота" ветераны и члены их семей получили 16 млн грн на открытие собственного дела. Средства в рамках программы уже получил 41 человек.