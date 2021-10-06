Уряд затвердив план заходів з розвитку охорони психічного здоров’я

Деталі

Зокрема, затверджено заходи, спрямовані на:

— Розв’язання питань стосовно підвищення рівня обізнаності щодо психічного здоров’я у суспільстві та подолання стигматизації;

— зменшення дискримінації та порушень прав людей з проблемами психічного здоров’я та профілактики психічних розладів;

— удосконалення системи формування та підтримки професійних компетентностей фахівців у сфері охорони психічного здоров’я;

— забезпечення впровадження галузевих стандартів у сфері охорони психічного здоров’я, контроль якості допомоги у цій сфері;

— розвиток системи соціальної та психологічної допомоги на рівні територіальних громад тощо.

Доповнення

До слова, раніше гігант соціальних мереж TikTok анонсував набір функцій, які допоможуть користувачам боротися з проблемами психічного здоров’я та думками про самогубство.