Уряд затвердив план заходів з розвитку охорони психічного здоров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Кабмін затвердив план заходів на 2021–2023 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року. Рішення ухвалили на засіданні уряду, передає УНН.
Деталі
Зокрема, затверджено заходи, спрямовані на:
— Розв’язання питань стосовно підвищення рівня обізнаності щодо психічного здоров’я у суспільстві та подолання стигматизації;
— зменшення дискримінації та порушень прав людей з проблемами психічного здоров’я та профілактики психічних розладів;
— удосконалення системи формування та підтримки професійних компетентностей фахівців у сфері охорони психічного здоров’я;
— забезпечення впровадження галузевих стандартів у сфері охорони психічного здоров’я, контроль якості допомоги у цій сфері;
— розвиток системи соціальної та психологічної допомоги на рівні територіальних громад тощо.
Доповнення
До слова, раніше гігант соціальних мереж TikTok анонсував набір функцій, які допоможуть користувачам боротися з проблемами психічного здоров’я та думками про самогубство.