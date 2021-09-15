TikTok запровадить підтримку психічного здоров'я користувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Гігант соціальних мереж TikTok анонсував набір функцій, які допоможуть користувачам боротися з проблемами психічного здоров'я та думками про самогубство, пише УНН з посиланням на BBC.
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Функції включають в себе своєрідні посібники щодо благополуччя і підтримки людей, які борються з розладами харчової поведінки.
Є також функція втручання при пошуку, яка направляє користувачів до ресурсів підтримки, якщо вони шукають такі терміни, як "самогубство".
В оголошенні TikTok йдеться: "Ми глибоко дбаємо про нашу спільноту і завжди шукаємо нові способи, за допомогою яких ми можемо сприяти їх благополуччю. Ось чому ми вдаємося до додаткових кроків, щоб людям було простіше знаходити ресурси в TikTok, коли вони їм потрібні".
Додамо
Цей крок, як вказано, оголошено на тлі того, як конкуруючу платформу Instagram почали аналізувати щодо впливу на благополуччя користувачів.
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