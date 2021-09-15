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TikTok запровадить підтримку психічного здоров'я користувачів

TikTok запровадить підтримку психічного здоров'я користувачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Гігант соціальних мереж TikTok анонсував набір функцій, які допоможуть користувачам боротися з проблемами психічного здоров'я та думками про самогубство, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Функції включають в себе своєрідні посібники щодо благополуччя і підтримки людей, які борються з розладами харчової поведінки.

Є також функція втручання при пошуку, яка направляє користувачів до ресурсів підтримки, якщо вони шукають такі терміни, як "самогубство".

В оголошенні TikTok йдеться: "Ми глибоко дбаємо про нашу спільноту і завжди шукаємо нові способи, за допомогою яких ми можемо сприяти їх благополуччю. Ось чому ми вдаємося до додаткових кроків, щоб людям було простіше знаходити ресурси в TikTok, коли вони їм потрібні".

Додамо

Цей крок, як вказано, оголошено на тлі того, як конкуруючу платформу Instagram почали аналізувати щодо впливу на благополуччя користувачів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: TikTok випередив Facebook як найбільш завантажуваний додаток у світі

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