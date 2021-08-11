TikTok випередив Facebook як найбільш завантажуваний додаток у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Китайська платформа короткого відео TikTok випередила Facebook як найпопулярніший додаток для соціальних мереж у світі. Про це інформує УНН з посиланням на Nikkei Asia.
Деталі
За даними Nikkei Asia, глобальна кількість завантажень у 2020 році показала, що TikTok очолив список постачальників соціальних медіа вперше після 2018 року.
Материнська компанія TikTok ByteDance запустила міжнародну версію платформи короткометражних відео у 2017 році і з тих пір обігнала Facebook, WhatsApp, Instagram та Facebook Messenger, усі вони належать Facebook.
Популярність програми зросла під час пандемії, коли вона стала провідним завантажувачем у Європі, Південній Америці та США.
На початку 2021 року WhatsApp оголосила, що буде надсилати з Facebook дані про повідомлення, що стосуються взаємодії між користувачами та компаніями. Хоча WhatsApp пообіцяв захистити інформацію про спілкування між друзями та родиною, деякі користувачі перейшли на інші програми.
Telegram, додаток для обміну повідомленнями, перемістився на сьоме місце серед скачуваних додатків.
Китайська компанія Likee, конкурент TikTok, яку багато компаній використовують для маркетингу, посіла восьме місце по кількісті завантажень у світі.
Доповнення
В США вважають, що особиста інформація, надана TikTok, не є в безпеці. У 2020 році колишній президент США Дональд Трамп закликав компанію продати свої акції в США або заборонити її. Джо Байден, наступник Трампа, відкликав указ президента.