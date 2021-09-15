TikTok введет поддержку психического здоровья пользователей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Гигант социальных сетей TikTok анонсировал набор функций, которые помогут пользователям бороться с проблемами психического здоровья и мыслями о самоубийстве, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Функции включают в себя руководства по благополучию и поддержке людей, которые борются с расстройствами пищевого поведения.
Есть также функция вмешательства при поиске, которая направляет пользователей к ресурсам поддержки, если они ищут такие термины, как "самоубийство".
В объявлении TikTok говорится: "Мы глубоко заботимся о нашем сообщество и всегда ищем новые способы, с помощью которых мы можем способствовать их благополучию. Вот почему мы прибегаем к дополнительным шагам, чтобы людям было проще находить ресурсы в TikTok, когда они им нужны".
Добавим
Этот шаг, как указано, объявлен на фоне того, как конкурирующую платформу Instagram начали анализировать относительно влияния на благополучие пользователей.
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