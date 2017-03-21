Уряд України зацікавлений у поглиблені співпраці із Німеччиною - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок провів зустріч із Головою Східного комітету німецької економіки Вольфгангом Бюхеле та керівниками провідних німецьких компаній, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
Обговорюючи практичні питання залучення інвестицій з Німеччини, Прем’єр-міністр наголосив, що Уряд України зацікавлений у тому, щоби покращувати діловий та інвестиційний клімат в країні, та докладає для цього необхідних зусиль.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд України зацікавлений у поглиблені співпраці із Німеччиною - В.Гройсман
"Ми направляємо усі зусилля на створення доданої вартості в Україні, на перебудову теперішньої моделі економіки, – зазначив Прем’єр-міністр. – Ми зацікавлені у тому, щоби поглиблювати співпрацю з німецькими партнерами, що дасть нам можливості збільшити виробництво для внутрішніх потреб і підсилити експортні можливості".
Глава Уряду зауважив, що Німеччина є одним з головних торговельних партнерів України на європейському ринку. "Наші двосторонні торговельно-економічні відносини набули позитивної динаміки, але їх потенціал використаний не повністю", - наголосив Володимир Гройсман.
Окремо Прем’єр-міністр позитивно відзначив значення започаткування Німецько-Української промислово-торговельної палати, що сприятиме поглибленню економічного співробітництва між Україною та Німеччиною та буде добрим механізмом взаємодії.