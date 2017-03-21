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Правительство Украины заинтересовано в углублении сотрудничества с Германией - В.Гройсман

Правительство Украины заинтересовано в углублении сотрудничества с Германией - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 10813 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во вторник провел встречу с главой Восточного комитета немецкой экономики Вольфгангом Бюхелем и руководителями ведущих немецких компаний, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Обсуждая практические вопросы привлечения инвестиций из Германии, премьер-министр отметил, что Правительство Украины заинтересовано в том, чтобы улучшать деловой и инвестиционный климат в стране, и прилагает для этого необходимые усилия.

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"Мы направляем все усилия на создание добавленной стоимости в Украине, на перестройку нынешней модели экономики, - отметил Премьер-министр. - Мы заинтересованы в том, чтобы углублять сотрудничество с немецкими партнерами, что даст нам возможности увеличить производство для внутренних нужд и усилить экспортные возможности".

Глава Правительства отметил, что Германия является одним из главных торговых партнеров Украины на европейском рынке. "Наши двусторонние торгово-экономические отношения получили положительную динамику, но их потенциал использован не полностью", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Отдельно Премьер-министр положительно отметил значение открытия Немецко-украинской промышленно-торговой палаты, что будет способствовать углублению экономического сотрудничества между Украиной и Германией и будет хорошим механизмом взаимодействия.

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