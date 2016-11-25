Уряд Туреччини погодив надання Україні 50 млн дол. кредиту

Кабінет міністрів Туреччини на підставі звернення казначейства затвердив угоду про виділення Україні кредиту обсягом 50 мільйонів доларів. Угода була підписана 15 лютого 2016 року.

Кредит буде виділений для допомоги Україні в кризовий період.

Як повідомляв УНН, 15 лютого 2016 року у рамках візиту прем’єр-міністра Туреччини Ахмета Давутоглу до України було підписано кредитний договір між урядами України та Туреччини, що передбачає надання Україні 50 млн доларів США кредиту на фінансування загального фонду державного бюджету.

Кредит надається на п’ять років із фіксованою ставкою 2,5% річних.