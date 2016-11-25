Правительство Турции согласовало предоставление Украине 50 млн долл. кредита
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Кабинет министров Турции утвердил соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 50 млн долларов, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
Кабинет министров Турции на основании обращения казначейства утвердил соглашение о выделении Украине кредита в размере 50 000 000 долларов. Соглашение было подписано 15 февраля 2016 г.
Кредит будет выделен для помощи Украине в кризисный период.
Как сообщал УНН, 15 февраля 2016 года в рамках визита премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу в Украину был подписан кредитный договор между правительствами Украины и Турции, предусматривающий предоставление Украине 50 млн долларов США кредита на финансирование общего фонда государственного бюджета.
Кредит предоставляется на пять лет с фиксированной ставкой 2,5% годовых.