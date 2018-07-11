Уряд схвалив ратифікацію угоди, яка передбачає 5 млн євро на Дунайський регіон
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Уряд схвалив законопроект щодо ратифікації Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми. Про це повідомив міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, передає УНН.
“Уряд схвалив законопроект щодо ратифікації Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми. Вступ в дію Дунайської транснаціональної програми, після ратифікації парламентом, забезпечить фінансування розвитку української частини Дунайського регіону, у розмірі 5 млн євро. Це, передусім, Чернівецька, Одеська, Івано-Франківська та Закарпатська області”, — розповів Зубко.
Як уточнив він, основні напрямки співпраці в рамках Угоди — розвиток інновацій, розбудова інфраструктури, впровадження енергоефективності, екологія, ефективне урядування.
“Дунайська транснаціональна програма — ще один євроінтеграційний інструмент та можливості для розвитку громад Дунайського регіону, в тому числі й гірських територій. Це можливості для розвитку бізнесу, створення робочих місць, підвищення конкурентоспроможності та якості надання послуг на прикордонних територіях України”, — зазначив Зубко.
Нагадаємо, у ЄК заявили, що аби Україні пришвидшити можливість використання 5 млн євро для чотирьох областей, передбачених Дунайською транснаціональною програмою (ДТП), їй треба прискорити процедуру формування контролюючих органів в рамках ДТП.