Кабмин одобрил ратификацию соглашения, которое предусматривает 5 млн евро на Дунайский регион

"Правительство одобрило законопроект о ратификации Соглашения о финансировании Дунайской транснациональной программы. Вступление в действие Дунайской транснациональной программы, после ратификации парламентом, обеспечит финансирование развития украинской части Дунайского региона, в размере 5 млн евро. Это, прежде всего, Черновицкая, Одесская, Ивано-Франковская и Закарпатская области", - рассказал Зубко.

Как уточнил он, основные направления сотрудничества в рамках Соглашения - развитие инноваций, развитие инфраструктуры, внедрение энергоэффективности, экология, эффективное управление.

"Дунайская транснациональная программа - еще один евроинтеграционный инструмент и возможности для развития общин Дунайского региона, в том числе и горных территорий. Это возможности для развития бизнеса, создания рабочих мест, повышения конкурентоспособности и качества предоставления услуг на приграничных территориях Украины", - отметил Зубко.

Напомним, в ЕК заявили, что чтобы Украине ускорить возможность использования 5 млн евро для четырех областей, предусмотренных Дунайской транснациональной программой (ДТП), ей надо ускорить процедуру формирования контролирующих органов в рамках ДТП.