Уряд продовжує реформу децентралізації: затверджено перспективні плани для трьох областей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив перспективні плани формування територій громад трьох областей. Про це написав у Telegram-каналі Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
"Попри пандемію, уряд продовжує реформу децентралізації. Сьогодні затвердили перспективні плани ще трьох областей: Хмельницької, Херсонської та Луганської", - написав Шмигаль.
З його слів, всі плани є результатом спільної роботи уряду, народних депутатів, представників громад та експертів.
"Це черговий етап до завершення реформи та формування спроможних громад. Саме такі громади зможуть забезпечити українців доступними та якісними послугами", - додав Прем'єр.
Нагадаємо, минулого тижня Кабінет Міністрів України затвердив перспективні плани формування територій громад Івано-Франківської та Тернопільської областей.