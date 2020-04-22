Уряд затвердив плани формування територій громад ще двох областей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня УНН. Кабінет Міністрів України затвердив перспективні плани формування територій громад Івано-Франківської та Тернопільської областей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.
"Згідно з розпорядженнями, в Івано-Франківській області передбачено 61 спроможну (об’єднану) територіальну громаду, у Тернопільській – 55. Плани охоплюють 100% територій областей", - йдеться в повідомленні.
Також за словами Міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, над створенням перспективних планів громад працювали Міністерство, профільний комітет Верховної Ради України, облдержадміністрації, народні депутати від округів та експерти.
"Перспективні плани мають забезпечити формування таких спроможних громад, які будуть здатні надавати населенню якісні адміністративні та інші послуги, а отже територіальні громади матимуть більші можливості для свого розвитку", – прокоментував проекти розпоряджень Чернишов.
Нагадаємо, після змін у Держбюджеті залишили 4,9 млрд грн на фінансування Державного фонду регіонального розвитку.