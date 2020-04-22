Правительство утвердило планы формирования территорий общин еще двух областей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля УНН. Кабинет Министров Украины утвердил перспективные планы формирования территорий общин Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.
"Согласно распоряжениям, в Ивано-Франковской области предусмотрено 61 способную (объединенную) территориальную общину, в Тернопольской - 55. Планы охватывают 100% территории области", - говорится в сообщении.
Также, по словам Министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева, над созданием перспективных планов общин работали Министерство, профильный комитет Верховной Рады Украины, облгосадминистрации, народные депутаты от округов и эксперты.
"Перспективные планы должны обеспечить формирование таких способных общин, которые будут способны предоставлять населению качественные административные и другие услуги, а следовательно территориальные общины будут иметь большие возможности для своего развития", - прокомментировал проекты распоряжений Чернышев.
Напомним, после изменений в Госбюджете оставили 4,9 млрд грн на финансирование Государственного фонда регионального развития.