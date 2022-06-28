Уряд продовжив дію електронного підпису ще на півроку після закінчення війни

Деталі

Повідомляється, що продовжено можливість використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») для спрощення доступу до електронних публічних послуг, у тому числі адміністративних, за допомогою електронних довірчих послуг на період воєнного стану та протягом 6 місяців з дня його припинення чи скасування.

Доповнення

У березня Кабмін схвалив постанову, згідно з якою термін дії електронного підпису під час воєнного стану продовжено.