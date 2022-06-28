Уряд продовжив дію електронного підпису ще на півроку після закінчення війни
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Кабінет міністрів України продовжив можливість використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») для спрощення доступу до електронних публічних послуг ще на 6 місяців після припинення воєнного стану. Про це УНН пише з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
Деталі
Повідомляється, що продовжено можливість використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») для спрощення доступу до електронних публічних послуг, у тому числі адміністративних, за допомогою електронних довірчих послуг на період воєнного стану та протягом 6 місяців з дня його припинення чи скасування.
Доповнення
У березня Кабмін схвалив постанову, згідно з якою термін дії електронного підпису під час воєнного стану продовжено.