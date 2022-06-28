Правительство продлило действие электронной подписи еще на полгода после окончания войны

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13:44 • 33113 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 54975 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 52285 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 30722 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 60223 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Кабинет министров Украины продлил возможность использования удаленной квалифицированной электронной подписи «Дия. Подпись» («Дия ID») для упрощения доступа к электронным публичным услугам еще на 6 месяцев после прекращения военного положения. Об этом УНН пишет со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Детали

Сообщается, что продлена возможность использования удаленной квалифицированной электронной подписи «Дия. Подпись» («Дия ID») для упрощения доступа к электронным публичным услугам, в том числе административным, с помощью электронных доверительных услуг на период военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращение или отмены.

Дополнение

В марте Кабмин одобрил постановление, согласно которому срок действия электронной подписи во время военного положения продлен.

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