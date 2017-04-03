Уряд планує з 1 жовтня суттєво підвищити пенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Уряд планує вже з 1 жовтня суттєво підвищити пенсії в Україні. Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“80% українських пенсіонерів живуть за межею бідності. Це для нас з вами виклик... Ми знаємо з вами, яким чином провести реформу пенсійної системи, яка буде відповідати трьом критеріям — справедливості, бездефіцитності на середньостроковій перспективі, і це дасть нам можливість вже в жовтні підняти пенсії для українських пенсіонерів. При проведенні пенсійної реформи, яку буде пропонувати уряд, я переконаний, що з 1 жовтня ми достатньо якісно зможемо підвищити пенсії укранцям. Це вже є реальність. Це не план, який ми можемо говорити на найближчі 5 років”, — сказав В.Гройсман.
Нагадаємо, за словами В.Гройсмана, пенсійна реформа дозволить підвищити пенсії вже з 1 жовтня.