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Уряд планує з 1 жовтня суттєво підвищити пенсії

Уряд планує з 1 жовтня суттєво підвищити пенсії

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Уряд планує вже з 1 жовтня суттєво підвищити пенсії в Україні. Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

“80% українських пенсіонерів живуть за межею бідності. Це для нас з вами виклик... Ми знаємо з вами, яким чином провести реформу пенсійної системи, яка буде відповідати трьом критеріям — справедливості, бездефіцитності на середньостроковій перспективі, і це дасть нам можливість вже в жовтні підняти пенсії для українських пенсіонерів. При проведенні пенсійної реформи, яку буде пропонувати уряд, я переконаний, що з 1 жовтня ми достатньо якісно зможемо підвищити пенсії укранцям. Це вже є реальність. Це не план, який ми можемо говорити на найближчі 5 років”, — сказав В.Гройсман.

Нагадаємо, за словами В.Гройсмана, пенсійна реформа дозволить підвищити пенсії вже з 1 жовтня.

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