Правительство планирует с 1 октября существенно повысить пенсии

“80% украинских пенсионеров живут за чертой бедности. Это для нас с вами вызов ... Мы знаем с вами, каким образом провести реформу пенсионной системы, которая будет соответствовать трем критериям — справедливости, бездефицитности на среднесрочной перспективе, и это даст нам возможность уже в октябре поднять пенсии для украинских пенсионеров. При проведении пенсионной реформы, которую будет предлагать правительство, я убежден, что с 1 октября мы достаточно качественно сможем повысить пенсии украинцам. Это уже реальность. Это не план, о котором мы можем говорить на ближайшие 5 лет”, — сказал В.Гройсман.

Напомним, по словам В.Гройсмана, пенсионная реформа позволит повысить пенсии уже с 1 октября.