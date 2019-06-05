Уряд планує ухвалити рішення про погашення заборгованості перед шахтарями
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Кабінет міністрів планує на сьогоднішньому засіданні ухвалити рішення про виділення коштів на погашення заборгованості із виплати зарплат працівникам державних шахт. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ми ухвалюємо рішення про направлення бюджетних коштів на погашення заборгованості із заробітних плат, з іншого боку, є доручення Міністерству економіки й Міністерству палива розібратись, щоб пріоритетна купівля вугілля здійснювалась з державних компаній, щоб не накопичувати заборгованість", - зазначив Гройсман.
При цьому представник профспілок під час засідання Кабміну повідомив, що заборгованість із заробітної плати шахтарям складає вже 550 млн грн. Одна з причин – невідвантаження готової продукції із шахт – понад 300 тис. т.
Нагадаємо, минулого місяця під час мітингу шахтарів під Кабміном міністр енергетики і вугільної галузі Насалик заявив, що місячна заборгованість по зарплаті гірникам не є серйозною проблемою, оскільки виникла через бюрократичні процедури й скоро буде ліквідована.