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Уряд планує ухвалити рішення про погашення заборгованості перед шахтарями

Уряд планує ухвалити рішення про погашення заборгованості перед шахтарями

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Кабінет міністрів планує на сьогоднішньому засіданні ухвалити рішення про виділення коштів на погашення заборгованості із виплати зарплат працівникам державних шахт. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні ми ухвалюємо рішення про направлення бюджетних коштів на погашення заборгованості із заробітних плат, з іншого боку, є доручення Міністерству економіки й Міністерству палива розібратись, щоб пріоритетна купівля вугілля здійснювалась з державних компаній, щоб не накопичувати заборгованість", - зазначив Гройсман.

При цьому представник профспілок під час засідання Кабміну повідомив, що заборгованість із заробітної плати шахтарям складає вже 550 млн грн. Одна з причин – невідвантаження готової продукції із шахт – понад 300 тис. т.

Нагадаємо, минулого місяця під час мітингу шахтарів під Кабміном міністр енергетики і вугільної галузі Насалик заявив, що місячна заборгованість по зарплаті гірникам не є серйозною проблемою, оскільки виникла через бюрократичні процедури й скоро буде ліквідована.

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