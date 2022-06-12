Уряд Німеччини створює грошовий фонд для перевезення зерна з України

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«Ми робимо все можливе, щоб зерно можна було перевозити з України залізницею, щоб запобігти глобальному голоду», — сказав уповноважений уряду з залізничних перевезень Міхаель Тойрер у коментарі Handelsblatt.

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За його словами, через брак вагонів слід створити фонд для закупівлі контейнерів для пшениці. Також потрібні і гарантії для перевізників.

Може бути надано допомогу у будівництві перевалочних терміналів на кордоні з Україною, оскільки залізниці в країні використовують ширші рейки порівняно з країнами ЄС.

З 23 млн тонн зерна передбачається експорт десяти.

Додамо

росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивіз зерна із морських портів України. Вимагає зняття деяких санкцій в обмін на розблокування експорту морем.

За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна.

Західні чиновники звинувачують Москву у використанні загрози голоду як зброї.