Уряд Німеччини створює грошовий фонд для перевезення зерна з України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Німецький уряд має намір якнайшвидше доставити зерно з України до ЄС по суші та шукає для цього способи та засоби, пише УНН.
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«Ми робимо все можливе, щоб зерно можна було перевозити з України залізницею, щоб запобігти глобальному голоду», — сказав уповноважений уряду з залізничних перевезень Міхаель Тойрер у коментарі Handelsblatt.
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За його словами, через брак вагонів слід створити фонд для закупівлі контейнерів для пшениці. Також потрібні і гарантії для перевізників.
Може бути надано допомогу у будівництві перевалочних терміналів на кордоні з Україною, оскільки залізниці в країні використовують ширші рейки порівняно з країнами ЄС.
З 23 млн тонн зерна передбачається експорт десяти.
Додамо
росія, яка 24 лютого широмасштабно вторглася в Україну, блокує вивіз зерна із морських портів України. Вимагає зняття деяких санкцій в обмін на розблокування експорту морем.
За оцінками української влади, йдеться про 22 млн тонн зерна.
Західні чиновники звинувачують Москву у використанні загрози голоду як зброї.