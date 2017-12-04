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Уряд направить зекономлені кошти від Євробачення на трансляцію зимових Ігор-2018

Київ • УНН

 • 12992 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Уряд виділить 128 млн 400 тисяч гривень, які залишились від Євробачення-2017, для трансляції зимових Олімпійських ігор-2018 та придбання ліцензії на висвітлення літніх Ігор-2020. Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо, передає УНН.

Кабінет міністрів своїм розпорядженням затвердив перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Держкомтелерадіо на 2017 рік.

Відповідно до розпорядження, бюджетні кошти, які залишилися після проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017”, направлено на програму “Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України”. Обсяг видатків споживання збільшено на 48 142,7 тис. гривень, а видатки розвитку — на 80 284,3 тис. гривень.

“Ці 128 млн 400 тисяч гривень, які залишилися від пісенного конкурсу “Євробачення”, будуть направлені на технічні витрати, придбання обладнання, відрядження творчо-технічної групи ПАТ “НСТУ” на місця проведення змагань у корейському місті Пхьончхан та на виробництво студійних тематичних спецпроектів, — зазначив голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко.

Також, за його словами, завдяки перерозподілу видатків НСТУ виплатить перший транш на придбання ліцензійних прав висвітлення літніх Олімпійських ігор 2020 року.

Як повідомляв УНН, Україна планує здобути 40 ліцензій на зимову Олімпіаду-2018.

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