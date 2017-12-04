Правительство направит средства от Евровидения на трансляцию зимних Игр-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Правительство выделит 128 млн 400 тысяч гривен, которые остались от Евровидение-2017, для трансляции зимних Олимпийских игр-2018 и приобретения лицензии на освещение летних Игр-2020. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио, передает УНН.
Кабинет министров своим распоряжением утвердил перераспределение некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Госкомтелерадио на 2017 год.
Согласно распоряжению, бюджетные средства, которые остались после проведения песенного конкурса "Евровидение-2017", направлены на программу "Финансовая поддержка Национального общественного телерадиокомпании Украины". Объем расходов потребления увеличен на 48 142,7 тыс. гривен, а расходы развития - на 80 284,3 тыс. гривен.
"Эти 128 400 тысяч гривен, которые остались от песенного конкурса "Евровидение", будут направлены на технические расходы, приобретение оборудования, командировки творчески технической группы ПАО "НСТУ" на места проведения соревнований в корейском городе Пхенчхан и на производство студийных тематических спецпроектов", - отметил председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко.
Также, по его словам, благодаря перераспределению расходов НСТУ выплатит первый транш на приобретение лицензионных прав освещение летних Олимпийских игр 2020 года.
Как сообщал УНН, Украина планирует получить 40 лицензий на зимнюю Олимпиаду-2018.