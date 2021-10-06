Уряд дозволив оформлювати візи для навчання за спрощеною процедурою

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Кабінет Міністрів України дозволив оформлення в’їзних українських віз для іноземних студентів за спрощеною процедурою. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство закордонних справ.

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“Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства закордонних справ, яка спрощує порядок оформлення в’їзних українських віз для іноземних студентів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що стратегія зовнішньополітичної діяльності передбачає популяризацію іміджу України у світі, зокрема як країни з якісною освітою.

“Ми спрощуємо порядок оформлення віз, аби суттєво більше іноземних студентів прибували до України, залишали більше грошей в українській економіці, а згодом поверталися додому із позитивним ставленням до нашої держави. Тобто збільшення кількості іноземних студентів також дозволяє у перспективі розширити мережу друзів України в світі”, — розповів Кулеба.

Кулеба зазначив, що спрощений порядок передбачає, що посольства та консульства України за кордоном видаватимуть студентам візи на підставі електронних запрошень на навчання.

“Країни світу сьогодні борються за іноземних студентів, намагаються привабити їх вигідними умовами. Конкуренція зрозуміла, адже йдеться про великі гроші для економіки та інвестицію в імідж країни. Сьогодні ми зробили важливий крок, який підвищить конкурентоздатність України у цій глобальній боротьбі”, — зауважив Міністр.

Дмитро Кулеба додав, що нова процедура втілюється в життя спільно із іншими відомствами в рамках затвердженого Урядом України експериментального проекту про організацію набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи.

Спрощений порядок оформлення віз для іноземних студентів набуде чинності після завершення впровадження міжвідомчої системи. МЗС України додатково повідомить точну дату, коли новий порядок оформлення віз вступить у дію.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства“ щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз”.

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