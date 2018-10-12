Уряд Австралії стимулює своїх виноробів грошима

Відзначається, що сума такого гранту, виділена для однієї виноробної компанії, не повинна перевищувати 25 тис. дол. У цілому, всім австралійським виноробам нададуть доступ до грантів на загальну суму в 1,5 млн дол. При цьому, в минулому році винороби Австралії отримали, в цілому, 1 млн дол. США.

"Скористатися грантом можуть всі без винятку австралійські експортери вина. Наприклад й ті, хто бажає презентувати свою винну продукцію на міжнародному конкурсі", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що збільшення фінансування виноробної галузі є величезною підтримкою для винних підприємств з боку держави.

"Особливо для тих, хто хоче збільшити свій експорт або знайти нові канали збуту на ключових ринках Китаю і США", - прокоментував рішення уряду країни виконавчий директор Wine Australia Андреас Кларк.

Нагадаємо, як писав УНН в Україні влада теж пішла назустріч вітчизняним виноробам. Грантів і дотацій поки не роблять, але зате значно спростили процес ліцензування. Для цього парламент проголосував за відповідний законопроект, який зовсім недавно був підписаний Президентом.

Відзначимо, що за даними Держстатистики, українське вино стає все більш популярним, його продаж за два роки зріс на чверть. Також збільшилися обсяги експорту вітчизняного продукту за кордон.