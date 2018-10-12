Правительство Австралии стимулирует своих виноделов деньгами

Отмечается, что сумма такого гранта, выделенная для одной винодельческой компании, не должна превышать 25 тыс. долл. В целом, всем австралийским виноделам предоставят доступ к грантам на общую сумму в 1,5 млн долл. При этом, в прошлом году виноделы Австралии получили, в общей сложности, 1 млн долл. США.

"Воспользоваться грантом могут все без исключения австралийские экспортеры вина. К примеру и те, кто желает презентовать свою винную продукцию на международном конкурсе", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что увеличение финансирования винодельческой отрасли является огромной поддержкой для винных предприятий со стороны государства.

"Особенно для тех, кто хочет увеличить свой экспорт или найти новые каналы сбыта на ключевых рынках Китая и США", - прокомментировал решение правительства страны исполнительный директор Wine Australia Андреас Кларк.

Напомним, как писал УНН в Украине власти тоже пошли навстречу отечественным виноделам. Грантов и дотаций пока не делают, но зато значительно упростили процесс лицензирования. Для этого парламент проголосовал за соответствующий законопроект, который совсем недавно был подписан Президентом.

Отметим, что по данным Госстатистики, украинское вино становится все более популярным, его продажи за два года выросли на четверть. Также увеличились объемы экспорта отечественного продукта за границу.