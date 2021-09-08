Уряд 15 вересня направить до парламенту проект Держбюджету на 2022 рік

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“15 вересня, як це передбачено законодавством уряд направить до парламенту проект Державного бюджету на 2022 рік. Вперше документ ґрунтуватиметься на середньостроковій бюджетній декларації, яка розрахована на три роки”, — сказав Шмигаль.

Доповнення

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що Верховна Рада очікує внесення урядом проекту Державного бюджету на 2022 рік для розгляду парламентом до 15 вересня.



Додамо, що дефіцит державного бюджету за січень-червень 2021 року досяг 50,4 млрд грн, у тому числі за загальним фондом — 49,8 млрд грн.