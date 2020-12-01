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Уруський потрапив у скандал: спроба підкупу і порушення карантинних обмежень на території Туреччини - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Віце-прем'єр міністр України Олег Уруський оскандалився, порушивши закони Туреччини під час перебування на території держави, передає УНН з посиланням на "112 Україна".

"Віце-прем'єр міністр України Олег Уруський знову оскандалився. Ще й на території іншої держави. У Туреччині. Пан Уруський поводився неналежно і образив турецьку гостинність", - пише ЗМІ.

Повідомляється, що мова йде про порушення карантинних заходів. Також передбачається, що мала місце спроба підкупу.

"Під час офіційного візиту до Туреччини, 26-29 серпня 2020 року, міністр перебував на обіді з турецькими бізнесменами в готелі Çırağan Palace Kempinski, що в Стамбулі. Під час обіду він і депутат Галушко покинули прийом і зажадали від турецького посла Сігібі автомобіль з охороною для доставки їх в готель, де проходило весілля дочки Павлюка. Гостям на весіллі і самому Уруському було плювати на те, що в ці дні в Туреччині була заборона на проведення будь-яких заходів у зв'язку з карантином, але за якісь заслуги, мабуть за обіцянки Уруського продати туркам пакет акцій "Мотор Січі", весілля їм дозволили", - йдеться в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що свято викликало обурення у місцевих жителів, в результаті чого була викликана поліція.

"Тепер Уруський і всі гості зареєстровані там як порушники. Він повинен буде відповісти за турецькими законами. За нашою інформацією, українські дипломати навіть сформували звіт про дану подію, і він був переданий главі МЗС і прем'єру. До речі, ніяких дисциплінарних санкцій щодо Уруського зроблено не було. А в будь-якій нормальній країні таке б не змогли зам'яти і відправили б міністра у відставку", - повідомляє ЗМІ.

Українські Національні Новини

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