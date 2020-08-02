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Ультрас назвали головну проблему “Динамо”: репутацію клубу знищують Суркіси

Ультрас назвали головну проблему “Динамо”: репутацію клубу знищують Суркіси

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Ультрас Динамо зробили чергову заяву щодо зміни тренера клубу, передає УНН з посиланням на відповідний допис у Facebook. 

Зокрема, ультрас наголосили, що “справа далеко не у головних тренерах або гравцях”.

“Враховуючи нещодавні новини, ми вкотре хочемо підкреслити, що справа далеко не у головних тренерах або гравцях. Головна проблема нашого клубу — це непрофесійне керівництво в обличчі братів Суркісів, які роками вбивають репутацію клубу”, — йдеться у дописі.

Саме Суркіси дозволяють “Шахтарю” закривати емблему “Динамо” на клубному стадіоні імені Лобановського та саме Суркіси запрошували “Шахтар” грати в Києві та дозволяють їм господарювати на НСК Олімпійському, нагадали вболівальники.

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Крім того, Суркіси “використовують ім’я Динамо Київ у своїх приватних економічних та політичних інтересах”, — наголошують ультрас та у якості прикладу наводять акції протесту під НБУ.

“Суркіси роблять все, щоб на матчі „Динамо“ приходила мізерна кількість вболівальників, саме Суркіси не спроможні найняти на клубні посади професіоналів...

Але через свою курячу пам’ять боти Суркісів про це не згадають, а будуть й далі звинувачувати фанатів, котрі вже понад сорок років активно підтримують клуб незважаючи на країну та місто проведення матчів.

Суркіси — ганьба Динамо!”, — йдеться у заяві.

Як писав УНН, 28 липня ультрас влаштували румунському фахівцеві Мірчі Луческу обіцяний “теплий прийом”. З димовими шашками та фаєрами під стадіоном ім. Лобановського вони скандували: “Суркіси — ганьба Динамо”.

Фани пояснили, що до влади у столичний клуб повернувся Суркіс-старший, а слідом за ним і політика.

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