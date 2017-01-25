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“Укрзалізниця” планує цього року отримати 15 млн грн прибутку

“Укрзалізниця” планує цього року отримати 15 млн грн прибутку

Київ • УНН

 • 5236 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. У 2017 році “Укрзалізниця” запланувала отримати 15 млн грн прибутку. Про це повідомив керівник компанії Войцех Балчун на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

“За планами на 2017 рік, ми отримаємо 15 млн грн прибутку, а за тими стандартами, за якими ми звітували у 2016 році, ми плануємо більше 6 млрд грн прибутку”, — сказав В.Балчун.

За його даними, у другій половині минулого року УЗ перевезла 181,7 млн т вантажі, що на 12% більше ніж у першому півріччі 2016 року, а також на 2,8% більше пасажирів (222,5 млн осіб).

Він зазначив, що УЗ заплатила 15 млрд грн обов’язкових податків та зборів.

“За нашими національними стандартами у 2016 році ми отримали 303 млн грн прибутку”, — повідомив В.Балчун.

Він нагадав, що УЗ до кінця 2016 року звітує за нацстандартами бухобліку, а з 2017 року переходить на західні норми. При цьому, за його словами, збитки у 2015 році становили 683 млн, а за міжнародними стандартами бухобліку збиток становив 15 млрд грн.

“А у 2016 році за міжнародними стандартами бухобліку ми б мали збиток на рівні 6 млрд грн”, — уточнив В.Балчун.

Також керівник компанії повідомив, що у 2017 році УЗ планує продати 130 тис. тонн металобрухту. Крім того, також планується оновлення логотипу УЗ і ребрендинг.

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