"Укрзализныця" планирует в этом году получить 15 млн грн прибыли
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В 2017 году "Укрзализныця" планирует получить 15 млн грн прибыли. Об этом сообщил руководитель компании Войцех Балчун на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
“По планам на 2017 год, мы получим 15 млн грн прибыли, а по тем стандартам, по которым мы отчитывались в 2016 году, мы планируем более 6 млрд грн прибыли”, — сказал В.Балчун.
По его данным, во второй половине прошлого года УЗ перевезла 181,7 млн т грузов, что на 12% больше чем в первом полугодии 2016 года, а также на 2,8% больше пассажиров (222,5 млн человек).
Он отметил, что УЗ заплатила 15 млрд грн обязательных налогов и сборов.
“По нашим национальным стандартам в 2016 году мы получили 303 млн грн прибыли”, — сообщил В.Балчун.
Он напомнил, что УЗ до конца 2016 года отчитывается по нацстандартам бухучета, а с 2017 года переходит на западные нормы. При этом, по его словам, убытки в 2015 году составили 683 млн, а по международным стандартам бухучета убыток составил 15 млрд грн.
“А в 2016 году по международным стандартам бухучета мы бы имели убыток на уровне 6 млрд грн”, — уточнил В.Балчун.
Также руководитель компании сообщил, что в 2017 году УЗ планирует продать 130 тыс. тонн металлолома. Кроме того, также планируется обновление логотипа УЗ и ребрендинг.