"Укрзалізниця" оголосила про 13 додаткових евакуаційних рейсів на 12 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. "Укрзалізниця" призначила 13 додаткових евакуаційних рейсів на 12 квітня. Про це йдеться на офіційному сайті компанії, передає УНН.
Деталі
Покровськ:
10:00 – № 240/239 Покровськ – Тернопіль
14:00 – № 241/242 Покровськ – Львів
16:30 – № 234/233 Покровськ – Чоп
17:30 – № 225/226 Покровськ – Чернівці
Львів:
14:00 – № 241/242 Львів – Дніпро
22:00 – № 274/273 Львів – Полтава Півд
Інші:
06:00 – № 209/210 Івано-Франквськ – Харьків-Пас.
08:30 – № 240/239 Тернопіль – Дніпро
11:20 – № 274/273 Слов’янськ – Львів
11:30 – №209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
14:00 – № 5501 Новозолотарівка – Лозова
21:30 – № 236/235 Чернівці – Київ- Пас.
23:30 – № 234/233 Чоп – Дніпро
На сайті зазначається, що час відправлення може змінюватись.