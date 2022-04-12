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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Укрзализныця" объявила о 13 дополнительных эвакуационных рейсов на 12 апреля

Киев • УНН

 • 120183 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. "Укрзализныця" назначила 13 дополнительных эвакуационных рейсов на 12 апреля. Об этом говорится на официальном сайте компании, передает УНН.

"Укрзализныця" объявила о 13 дополнительных эвакуационных рейсов на 12 апреля

Детали

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10:00 - № 240/239 Покровск - Тернополь
14:00 - № 241/242 Покровск - Львов
16:30 - № 234/233 Покровск - Чоп
17:30 - № 225/226 Покровск - Черновцы {3

Львов:
14:00 - № 241/242 Львов - Днепр
22:00 - № 274/273 Львов - Полтава Южн }3 {

Другие:
06:00 - № 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пасс.
08:30 - № 240/239 Тернополь - Днепр
11:20 - № 274/273 Славянск - Львов
11:30 - №209/210 Харьков-Пасс. - Ивано-Франковск
14:00 - № 5501 Новозолотаревка - Лозовая
21:30 - № 236/235 Черновцы - Киев - Пасс.
23:30 - № 234/233 Чоп - Днепр

На сайте отмечается, что время отправления может меняться.

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