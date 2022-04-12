"Укрзализныця" объявила о 13 дополнительных эвакуационных рейсов на 12 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. "Укрзализныця" назначила 13 дополнительных эвакуационных рейсов на 12 апреля. Об этом говорится на официальном сайте компании, передает УНН.
Детали
Покровск:
10:00 - № 240/239 Покровск - Тернополь
14:00 - № 241/242 Покровск - Львов
16:30 - № 234/233 Покровск - Чоп
17:30 - № 225/226 Покровск - Черновцы {3
Львов:
14:00 - № 241/242 Львов - Днепр
22:00 - № 274/273 Львов - Полтава Южн }3 {
Другие:
06:00 - № 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пасс.
08:30 - № 240/239 Тернополь - Днепр
11:20 - № 274/273 Славянск - Львов
11:30 - №209/210 Харьков-Пасс. - Ивано-Франковск
14:00 - № 5501 Новозолотаревка - Лозовая
21:30 - № 236/235 Черновцы - Киев - Пасс.
23:30 - № 234/233 Чоп - Днепр
На сайте отмечается, что время отправления может меняться.