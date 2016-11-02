"Укрзалізниці" потрібно 72 тисячі вантажних вагонів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Парк вантажних вагонів "Укрзалізниці" має становити 72 тис. вагонів для того, щоб забезпечувати превезення вантажів в пікові періоди. Про це під час засідання уряду повідомив голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Бальчун, передає кореспондент УНН.
“Щодо вантажних вагонів, то наш робочий парк повинен складати практично 72 тисячі вагонів, і це повинно забезпечити наші потреби перевезень навіть у пікові періоди”, — сказав голова гравління “Укрзалізниці”.