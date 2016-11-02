"Укрзализныце" нужно 72 тыс. грузовых вагонов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Парк грузовых вагонов "Укрзализныци" должен составлять 72 тыс. вагонов для того, чтобы обеспечивать перевозку грузов в пиковые периоды. Об этом во время заседания правительства сообщил глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун, передает корреспондент УНН.
"Что касается грузовых вагонов, то наш рабочий парк должен составлять практически 72 тыс. вагонов, и это должно обеспечить наши потребности перевозок даже в пиковые периоды", - сказал глава правления "Укрзализныци".