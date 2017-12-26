"Укртелеком": несанкціонованого доступу до сирен у Львові не було
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Охорона автоматичних телефонних станцій підтвердила, що до АТС, через які організований зв'язок із сиренами Львова, не було несанкціонованого доступу, розслідування інциденту із спрацюванням аварійного оповіщення у Львові триває. Про це повідомляє прес-служба "Укртелекому", передає УНН.
“Наразі працює комісія, мета якої з’ясувати причини спрацювання. На цей час спеціалізована охорона АТС підтвердила, що до станцій не було несанкціонованого доступу”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що обладнання належить Державній службі України з надзвичайних ситуацій, а “Укртелеком” забезпечує зв’язок сирен з центром керування та підтримання обладнання оповіщення у належному технічному стані. Центр керування розташований у приміщеннях Львівської ОДА та підпорядковується структурам обласного керівництва. Зв’язок з сиренами організований через п’ять АТС ПАТ “Укртелеком”, які працюють в автоматичному режимі, без залучення співробітників товариства.
Розслідування інциденту триває.
Як повідомляв УНН, у неділю 25 грудня, приблизно о 22:30 у Львові спрацювало обладнання аварійного оповіщення (сирени).