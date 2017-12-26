"Укртелеком": несанкционированного доступа к сиренам во Львове не было

"Сейчас работает комиссия, цель которой выяснить причины срабатывания. В настоящее время специализированная охрана АТС подтвердила, что к станциям не было несанкционированного доступа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование принадлежит Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, а "Укртелеком" обеспечивает связь сирен с центром управления и поддержания оборудования оповещения в надлежащем техническом состоянии. Центр управления расположен в помещениях Львовской ОГА и подчиняется структурам областного руководства. Связь с сиренами организован через пять АТС ОАО "Укртелеком", которые работают в автоматическом режиме, без привлечения сотрудников общества.

Расследование инцидента продолжается.

Как сообщал УНН, в воскресенье 25 декабря, примерно в 22:30 во Львове сработало оборудование аварийного оповещения (сирены).