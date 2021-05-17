“Укрпошта” купує банк

Деталі

“Почнемо тиждень з позитиву, тим більше, що до цієї новини ми йшли довгі 4 роки. І ось, коли рішення (нехай і компромісне) затверджено всіма поважними сторонами, Укрпошта починає процес придбання банку.

Ми оголошуємо тендер на оцінювача, який зможе допомогти в цій серйозній справі. Ну, щоб потім не сказали, що заплатили дорого за щось не те”, — написав Смілянський.

За його словами, Укрпошта планує купити невеликий банк без відділень або з малою мережею ( адже пошта має 11000 відділень) і без портфеля проблемних активів.

“Зараз є 2-3 таких, з якими ми і почнемо переговори. Маю велику надію закрити операцію протягом наступних 5-6 місяців”, — написав Смілянський.

Історія питання і контекст

Ще у листопаді 2017 року голова Укрпошти Ігор Смілянський заявив про наміри компанії купити банк.

19 травня 2020 року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що дозволяє Укрпошті займатися банківськими операціями. НБУ виступив проти такої ініціативи.

Все це відбувається на тлі ускладнення ситуації з доставкою пенсій.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що топ-менджемент “Укрпошти” поставив ультиматум уряду. Вони вимагали підвищити тариф доставки пенсій з 60 до 100 грн.

Водночас гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський спростував заяву Лазебної про те, що тарифи на доставку пенсій зростуть на 67%. За його даними, тарифи планується підняти на 11%.

Зрештою, “Укрпошта” домовилася з урядом про доставку пенсій. “Укрпошта” продовжить доставляти пенсії по всій території нашої країни до кінця 2021 року. Тариф в середньому збільшиться на 11%.

Слід також додати, що за січень-березень 2021 року поштовий оператор АТ “Укрпошта” отримав 128 млн грн збитків. Водночас у 2020 році щомісячна заробітна плата Смілянського перевищувала 1,8 млн грн.