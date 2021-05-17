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"Укрпочта" покупает банк

Киев • УНН

 • 35651 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Акционерное общество "Укрпочта" объявило тендер на аналитико-консультационные работы для дальнейшей покупки коммерческого банка. Об этом написал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

"Укрпочта" покупает банк

Детали

"Начнем неделю с позитива, тем более, что к этой новости мы шли долгие 4 года. И вот, когда решение (пусть и компромиссное) утверждено всеми важными сторонами, Укрпочта начинает процесс приобретения банка.

Мы объявляем тендер на оценщика, который сможет помочь в этой серьезном деле. Ну, чтобы потом не сказали, что заплатили дорого за что-то не то", - написал Смелянский.

По его словам, Укрпочта планирует купить небольшой банк без отделений или с малой сетью (ведь почта имеет 11000 отделений) и без портфеля проблемных активов.

"Сейчас есть 2-3 таких, с которыми мы и начнем переговоры. Очень надеюсь закрыть сделку в течение следующих 5-6 месяцев", - написал Смелянский.

История вопроса и контекст

Еще в ноябре 2017 председатель Укрпочты Игорь Смелянский заявил о намерениях компании купить банк.
19 мая 2020 Верховная Рада приняла за основу законопроект, позволяющий Укрпочте заниматься банковскими операциями. НБУ выступил против такой инициативы.

Все это происходит на фоне осложнения ситуации с доставкой пенсий.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что топ-менджемент "Укрпочты" поставил ультиматум правительства. Они требовали повысить тариф доставки пенсий с 60 до 100 грн.

В то же время гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский опроверг заявление Лазебной о том, что тарифы на доставку пенсий вырастут на 67%. По его данным, тарифы планируется поднять на 11%.

В конце концов, "Укрпочта" договорилась с правительством о доставке пенсий. "Укрпочта" продолжит доставлять пенсии по всей территории нашей страны до конца 2021 года. Тариф в среднем увеличится на 11%.

Следует также добавить, что за январь-март 2021 почтовый оператор АО "Укрпочта" получил 128 млн грн убытков. В то же время в 2020 году ежемесячная заработная плата Смелянского превышала 1,8 млн грн.

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