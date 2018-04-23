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“Укрметаллургпром” и ФМУ призывают Гройсмана отказаться от спецмер по импорту серной кислоты

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Голови Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" і Федерації металургів України закликають прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана і міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва не допустити застосування спеціальних заходів щодо імпорту сірчаної кислоти і олеума, незалежно від країни походження. Про це йдеться в листі президента "Укрметаллургпрома" Олександра Каленкова і глава ФМУ Сергія Біленького, передає УНН.

“Укрметаллургпром” и ФМУ призывают Гройсмана отказаться от спецмер по импорту серной кислоты

"На сьогоднішній день в рамках розслідування фактично пройшли всі основні стадії, в рамках яких всі зацікавлені сторони могли висловлювати свою позицію і надавати докази на її користь. Аналіз таких доказів свідчать про необґрунтованість та відсутності підстав для введення будь-яких спеціальних заходів щодо імпорту сірчаної кислоти ", - сказано в листі.

Серед основних аргументів А.Каленков і С.Біленький перераховують наступні:

- продукція українських товаровиробників сірчаної кислоти становить всього 4-9% від загального обсягу виробництва, чого недостатньо для вітчизняного споживача, який змушений покривати дефіцит за рахунок імпортної сировини;

- дефіцит сірчаної кислоти для виробничих цілей підприємств - вітчизняних споживачів становить не менше 30%;

- в Україні відсутні в достатній кількості спеціальних залізничних цистерн для перевезення сірчаної кислоти та олеуму;

- практично всі заявники на сьогоднішній день виробляють товар переважно за давальницькою схемою, що з'ясувалося в рамках спеціального розслідування;

- спеціальні заходи повинні застосовуватися виключно до імпортованого товару, який подібний до товару вітчизняного товаровиробника, однак сірчана кислота як сировину має окремі різновиди, які не є подібними і взаємозамінними між собою;

- згідно з правилами СОТ і чинному законодавству України, застосування спеціальних заходів допускається виключно за умови значного зростання імпорту, обумовленого непередбаченими обставинами, проте значного зростання імпорту сірчаної кислоти в абсолютних показниках не було.

- застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну сірчаної кислоти призведе до ще більшого її дефіциту на українському ринку, і покрити цей дефіцит заявники будуть не в змозі, в результаті чого підприємства - споживачі сировини будуть змушені імпортувати сірчану кислоту вже зі сплатою спеціального мита, що призведе до істотного зниження конкурентоспроможності продукції як на внутрішньому, так і на світовому ринку;

- застосування спеціальних заходів при відсутності для цього підстав, передбачених правилами СОТ, може призвести до оскарження таких заходів в СОТ, що вдарить по міжнародному іміджу України.

"З огляду на вищевказане, просимо вас, шановні Володимир Борисович і Степан Іванович, не допустити застосування спеціальних заходів щодо імпорту сірчаної кислоти і олеума, незалежно від країни походження, оскільки це призведе до негативних наслідків на галузевому і загальноукраїнському рівні і спричинить іміджеві втрати для України в світовому співтоваристві ", - сказано в листі.

Як повідомлялося раніше, в серпні минулого року СхідГЗК і "Сумихімпром", що займають домінуюче становище на ринку сірчаної кислоти, звернулися в МЕРТ скаргою на імпорт цієї сировини, який, на їхню думку, завдає шкоди українським хімікам. У свою чергу, Мінекономторгівлі почали спеціальне розслідування.

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