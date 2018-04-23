“Укрметаллургпром” и ФМУ призывают Гройсмана отказаться от спецмер по импорту серной кислоты

“На сегодняшний день в рамках расследования фактически прошли все основные стадии, в рамках которых все заинтересованные стороны могли высказывать свою позицию и предоставлять доказательства в ее пользу. Анализ таких доказательств свидетельствуют о необоснованности и отсутствии оснований для введения каких-либо специальных мер относительно импорта серной кислоты”, — сказано в письме.

Среди основных аргументов А.Каленков и С.Беленький перечисляют следующие:

— продукция украинских товаропроизводителей серной кислоты составляет всего 4-9% от общего объема производства, чего недостаточно для отечественного потребителя, который вынужден покрывать дефицит за счет импортного сырья;

— дефицит серной кислоты для производственных целей предприятий — отечественных потребителей составляет не менее 30%;

— в Украине отсутствуют в достаточном количестве специальные железнодорожные цистерны для перевозки серной кислоты и олеума;

— практически все заявители на сегодняшний день производят товар преимущественно по давальческой схеме, что выяснилось в рамках специального расследования;

— специальные меры должны применяться исключительно к импортируемому товару, который подобен товару отечественного товаропроизводителя, однако серная кислота как сырье имеет отдельные разновидности, которые не являются подобными и взаимозаменяемыми между собой;

— согласно правилам ВТО и действующему законодательству Украины, применение специальных мер допускается исключительно при условии значительного роста импорта, обусловленного непредвиденными обстоятельствами, однако значительного роста импорта серной кислоты в абсолютных показателях не было.

— применение специальных мер к импорту в Украину серной кислоты приведет к еще большему ее дефициту на украинском рынке, и покрыть этот дефицит заявители будут не в состоянии, в результате чего предприятия — потребители сырья будут вынуждены импортировать серную кислоту уже с уплатой специальной пошлины, что приведет к существенному снижению конкурентоспособности продукции как на внутреннем, так и на мировом рынке;

— применение специальных мер при отсутствии для этого оснований, предусмотренных правилами ВТО, может привести к обжалованию таких мероприятий в ВТО, что ударит по международному имиджу Украины.

“Учитывая вышеуказанное, просим вас, уважаемые Владимир Борисович и Степан Иванович, не допустить применения специальных мер к импорту серной кислоты и олеума, независимо от страны происхождения, поскольку это приведет к негативным последствиям на отраслевом и общеукраинском уровне и повлечет имиджевые потери для Украины в мировом сообществе”, — сказано в письме.

Как сообщалось ранее, в августе прошлого года ВостГОК и “Сумыхимпром”, занимающие доминирующее положение на рынке серной кислоты, обратились в МЭРТ жалобой на импорт данного сырья, который, по их мнению, наносит ущерб украинским химикам. В свою очередь, Минэкономторговли начали специальное расследование.